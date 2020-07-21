للبيع | بيت شعبي 4 غرف نوم مع ملحق خارجي | منطقة الفلاح أبوظبي بيت شعبي في الفلاح الجديدة مكون من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - 2 مجلس كبير - غرفة طعام - مطبخ عصري - غرفة غسيل - غرفة خادمة - حمامين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم بمطبخ صغير - صالة كبيرة - بلكونة - مطبخ بأجهزته ملحق خارجي مكون من : غرفة سائق بحمام كراج لعدد 4 سيارات - حديقة - منطقة شواء مساحة الأرض : 11,759.96 قدم مربع كود رقم : VI 114796 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 0503070042