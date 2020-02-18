(للبيع)
|للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم في منطقة الفلاح الجديدة أبوظبي بيت شعبي مكون من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - 2 مجلس كبير - غرفة طعام - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة بحمام - حمامين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم بمطبخ صغير - صالة كبيرة - بلكونة - مطبخ باجهزته ملحق خارجي : غرفة سائق بحمام جراج لعدد 4 سيارات - حديقة - منطقة شواء مساحة الأرض : 11,759.96 قدم مربع كود رقم : VI 114796 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055244
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