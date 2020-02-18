للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم في منطقة الفلاح الجديدة أبوظبي بيت شعبي مكون من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - 2 مجلس كبير - غرفة طعام - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة بحمام - حمامين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم بمطبخ صغير - صالة كبيرة - بلكونة - مطبخ باجهزته ملحق خارجي : غرفة سائق بحمام جراج لعدد 4 سيارات - حديقة - منطقة شواء مساحة الأرض : 11,759.96 قدم مربع كود رقم : VI 114796 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300