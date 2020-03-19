للبيع.بيت شعبي يقع على زاويتين و3 شوارع في منطقة الرحبة أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على زاويتين و3 شوارع مكون من : 9 غرف نوم - صالتين - مطبخين - 7 حمامات - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 30,203.62 قدم مربع كود رقم : VI 115085 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733