للبيع بيت شعبي واسع جدا 12000 قدم في الرفاع الشارقة - 1.2 مليون تفاوض

(للبيع)
|اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع بيت شعبي في الرفاع الشارقة 7غرفه واسعة مطبخ رئيسي داخلي 3صاله كبيرة 1مجلس واسع 7حمام بمساحات مختلفة ملحق (غرفه وحمام خارجي للخدامه +مطبخ خارجي + مغسله خارجيه ) كراج للسيارات المساحة 12000قدم صيانه جديده مطلوب 1.2 مليون درهم قابل للتفاوض ALJADWAL REAL ESTATE Contact with Abu Moaz 0524297621 For sale popular house in Rifaa Sharjah consists of:- 7 spacious rooms spacious kitchen 3 big halls spacious majlis 7 bathrooms of different sizes Ann
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- الرفاع
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064729
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