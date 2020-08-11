للبيع بيت شعبي واسع جدا 12000 قدم في الرفاع الشارقة - 1.2 مليون تفاوض

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع بيت شعبي في الرفاع الشارقة 7غرفه واسعة مطبخ رئيسي داخلي 3صاله كبيرة 1مجلس واسع 7حمام بمساحات مختلفة ملحق (غرفه وحمام خارجي للخدامه +مطبخ خارجي + مغسله خارجيه ) كراج للسيارات المساحة 12000قدم صيانه جديده مطلوب 1.2 مليون درهم قابل للتفاوض ALJADWAL REAL ESTATE Contact with Abu Moaz 0524297621 For sale popular house in Rifaa Sharjah consists of:- 7 spacious rooms spacious kitchen 3 big halls spacious majlis 7 bathrooms of different sizes Ann
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 0524297621

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العنوان: - الرفاع
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 درهم
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064729
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