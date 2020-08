للبيع بيت شعبي واسع جدا 12000 قدم في الرفاع الشارقة - 1.2 مليون تفاوض

اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع بيت شعبي في الرفاع الشارقة 7غرفه واسعة مطبخ رئيسي داخلي 3صاله كبيرة 1مجلس واسع 7حمام بمساحات مختلفة ملحق (غرفه وحمام خارجي للخدامه +مطبخ خارجي + مغسله خارجيه ) كراج للسيارات المساحة 12000قدم صيانه جديده مطلوب 1.2 مليون درهم قابل للتفاوض ALJADWAL REAL ESTATE Contact with Abu Moaz 0524297621 For sale popular house in Rifaa Sharjah consists of:- 7 spacious rooms spacious kitchen 3 big halls spacious majlis 7 bathrooms of different sizes Ann