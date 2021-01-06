للبيع بيت شعبي منطقة شخبوط 10 غرف

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع بيت شعبي منطقة شخبوط مساحة الارض ( 150×150 قدم ) البيت يتكون من ملحق اربع غرف ومجلس ومطبخ وغرفة غسيل مدخل خاص والبيت الرئيسي يتكون الدور الارضي من مجلس وغرفتين وصاله ومطبخ ومخزن وحوش امامي وخلفي وغرفة سائق والدور الاول اربع غرف نوم . وباركنات داخليه السعر ( 4.700.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079075
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6,500,000 درهم
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