للبيع بيت شعبي منطقة بني ياس ملحقين و4غرف

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بيت شعبي منطقة بني ياس دور واحد مساحة البيت ( 100×88 قدم ) البيت يتكون من مجلس وصاله عائلية ومجلس نساء وغرفتين وملحق مطبخ ومخزن وغرفة خادمة وملحق غرفتين وصاله وحمامين ومطبخ وحوش البيت عمرة اربع سنوات موقع قريب الخدمات السعر ( 3.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - بني ياس
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073656
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صورة الاعلان: للبيع .بيت شعبي | 7 غرف نوم | مع حوش كبير | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .بيت شعبي | 7 غرف نوم | مع حوش كبير | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .بيت شعبي | 7 غرف نوم | مع حوش كبير | الشامخة أبوظبي بيت شعبي مكون من : 7 غرف نوم - مجلس - غر.
القسم: 

اتصل

18/11/2020
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