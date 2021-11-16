(للبيع)
|للبيع بيت شعبي منطقة بني ياس زاويه وشارعين شرق اربعه مساحته ( 11000 قدم) البيت موجر بالكامل موقع مميز السعر ( 3.000.000 درهم) 0557511102 0527333151
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- بني ياس
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111495
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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