للبيع بيت شعبي منطقة بني ياس دور واحد 4غرف

(للبيع)
|للبيع بيت شعبي منطقة بني ياس دور واحد مساحة البيت ( 100×88 قدم ) البيت يتكون من مجلس وصاله عائلية ومجلس نساء وغرفتين وملحق مطبخ ومخزن وغرفة خادمة وملحق غرفتين وصاله وحمامين ومطبخ وحوش البيت عمرة اربع سنوات موقع قريب الخدمات السعر ( 3.500.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- بني ياس
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064577
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