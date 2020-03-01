(للبيع)
|للبيع بيت شعبي منطقة بني ياس بسعر مميز شرق 9) على شارعين+ مساحة البيت ( 100×100 قدم البيت يتكون من شقق بأحجام مختلفه كل شقة غرف +الحمامات +المطبخ) مؤجر بدخل سنوي190.000 الف درهم للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- بني ياس
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054645
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