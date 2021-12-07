للبيع بيت شعبي منطقة الشوامخ دور واحد يتكون من اربع غرف نوم ومجلس ومطبخ وعل

(للبيع)
|للبيع بيت شعبي منطقة الشوامخ دور واحد يتكون من اربع غرف نوم ومجلس ومطبخ وعليه إضافات مساحته ( 20000 قدم) الإيجار السنوي ( 150.000 درهم) السعر ( 3.500.000 درهم) 0557511102 0527255537
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الزعفرانه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114102
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