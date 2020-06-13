للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة7غرف تشطيب راقي موقع مميز

(للبيع)
|للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز مساحة الارض( 200×150قدم ) البيت مكون من سبع غرف نوم ومجالس خارجية وصالات داخلية واسعه ومطبخ خارجي وغرفة خادمة البيت مسكر الصاله ومسوين ديكورات داخلية السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060689
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