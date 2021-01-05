للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز شارع عام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز شارع عام البيت عليه اضافات ملاحق ومجالس خارجية ومسكر الصاله يتكون من ست غرف نوم وصالات ومجالس وملاحق خدمات مساحة الارض ( 150×200 قدم ) السعر( 5.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078918
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