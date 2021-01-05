(للبيع)
|للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز شارع عام البيت عليه اضافات ملاحق ومجالس خارجية ومسكر الصاله يتكون من ست غرف نوم وصالات ومجالس وملاحق خدمات مساحة الارض ( 150×200 قدم ) السعر( 5.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078918
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6,500,000 درهم
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