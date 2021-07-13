للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز شارع عام البيت مكون من ست غرف نوم و

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز شارع عام البيت مكون من ست غرف نوم ومجالس خارخية وملحق خدماتي البيت معدل مساحة الارض ( 150×200 قدم ) السعر( 5.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100114
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