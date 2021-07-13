للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز شارع عام البيت مكون من ست غرف نوم و

(للبيع)
|للبيع بيت شعبي منطقة الشامخة موقع مميز شارع عام البيت مكون من ست غرف نوم ومجالس خارخية وملحق خدماتي البيت معدل مساحة الارض ( 150×200 قدم ) السعر( 5.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100114
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