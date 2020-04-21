(للبيع)
|للبيع بيت شعبي في الشامخة ست غرف نوم تشطيب راقي مساحة الارض ( 200×150 قدم ) يتكون من :- ست غرف نوم وصالتين ومطبخ تحضيري وثلاث حمامات في المبني الرئيسي + خيمه لقسم النساء ومجلسين وحمام خاص بقسم الرجال + خيمه لقسم الرجال وحوش كبير المطلوب ( 3.500.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058384
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