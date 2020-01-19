للبيع بيت شعبي في الشامخة ست غرف نوم تشطيب راقي

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بيت شعبي في الشامخة ست غرف نوم تشطيب راقي مساحة الارض ( 200×150 قدم ) يتكون من :- ست غرف نوم وصالتين ومطبخ تحضيري وثلاث حمامات في المبني الرئيسي + خيمه لقسم النساء ومجلسين وحمام خاص بقسم الرجال + خيمه لقسم الرجال وحوش كبير المطلوب ( 3.700.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050668
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