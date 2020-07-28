للبيع | بيت شعبي على شارعين وزاوية | مدينة زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | بيت شعبي على شارعين وزاوية | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | بيت شعبي على شارعين وزاوية | مدينة زايد أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على زاوية وشارعين البيت مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - 6 حمامات - مخزن - مطبخ ملحق أول : 4 غرف ماستر - صالة - مطبخ ملحق ثاني : غرفة خادمة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 21,796 قدم مربع كود رقم : VI 112884 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064495
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