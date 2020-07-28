للبيع | بيت شعبي على شارعين وزاوية | مدينة زايد أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على زاوية وشارعين البيت مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - 6 حمامات - مخزن - مطبخ ملحق أول : 4 غرف ماستر - صالة - مطبخ ملحق ثاني : غرفة خادمة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 21,796 قدم مربع كود رقم : VI 112884 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733