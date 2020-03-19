للبيع.بيت شعبي على شارعين في بدع زايد المنطقة الغربية أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على زاوية و شارعين البيت مكونة من : 5 غرف نوم – صالة - مجلس - 6 حمامات - مخزن - مطبخ ملحق خارج أول : 4 غرف ماستر - صالة - مطبخ ملحق خارجي ثاني : غرفة خادمة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 21,796 قدم مربع كود رقم : VI 112884 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404