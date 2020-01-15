للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على شارعين مكون من : 10 غرف - مطبخين - صالة - حوش مساحة البناء : 9,350 قدم مربع كود رقم : VI 108599 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733