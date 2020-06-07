للبيع | بيت شعبي على شارعين | المشرف أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على شارعين مكون من : 10 غرف - مطبخين - صالة - حوش مساحة البناء : 9,350 قدم مربع كود رقم : VI 108599 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733