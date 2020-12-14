للبيع.بيت شعبي رائع | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بيت شعبي رائع | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي هذا البيت مكون من : 6 غرف نوم - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - 7 حمامات - مجلس خارجي كود رقم : VI 115632 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076000
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12/12/2020
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