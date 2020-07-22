للبيع بيت شعبى بحالة ممتازة فى الناصرية الشارقة 700000 درهم قابل للتفاوض

(للبيع)
|للبيع بيت شعبى بحالة ممتازة فى الناصرية الشارقة يتكون من :- 3 غرف نوم صالة واسعة مجلس واسع 4 حمامات واسعة نظيف جدا تشطيب ممتاز من الداخل المساحة 2000 قدم مربع = 186 متر مربع . السعر 700 الف درهم قابل للتفاوض ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621 for sale popular house in al nasserya consists of : 3 bed rooms big hall big majlis 4 bathrooms specious very neat super lux in side area :- 2000 sq.ft = 186 sq.m price 700000 dhs ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- الناصرية
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064436
3,600,000 درهم