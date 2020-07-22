للبيع بيت شعبى بحالة ممتازة فى الناصرية الشارقة 700000 درهم قابل للتفاوض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بيت شعبى بحالة ممتازة فى الناصرية الشارقة 700000 درهم قابل للتفاوض - في الشارقة الإمارات

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للبيع بيت شعبى بحالة ممتازة فى الناصرية الشارقة يتكون من :- 3 غرف نوم صالة واسعة مجلس واسع 4 حمامات واسعة نظيف جدا تشطيب ممتاز من الداخل المساحة 2000 قدم مربع = 186 متر مربع . السعر 700 الف درهم قابل للتفاوض ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621 for sale popular house in al nasserya consists of : 3 bed rooms big hall big majlis 4 bathrooms specious very neat super lux in side area :- 2000 sq.ft = 186 sq.m price 700000 dhs ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 0524297621

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العنوان: - الناصرية
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700,000 درهم
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064436
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صورة الاعلان: للبيع بناية 21 استوديو 4 محلات فى مويلح الشارقة السعر 3,6 مليون تفاوض - في الشارقة الإمارات

للبيع بناية 21 استوديو 4 محلات فى مويلح الشارقة السعر 3,6 مليون تفاوض

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بناية فى مويلح الشارقة 21 استوديو 4 محلات المساحة 7000 قدم مربع = 650 متر مربع السع 3.6.
القسم: 

3,600,000 درهم

22/7/2020
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