للبيع بيت بعجمان مشيرف

(للبيع)

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الإمارات (عجمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بيت قديم مبني بعجمان مشيرف بيصلح للاستثمار مساحة 10.000قدم زاوية شارعين عبارة عن ست اقسام البيع على سعر الارض البيت محتاج صيانة جدا مطلوب مليون قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - عجمان
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085812
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