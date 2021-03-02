للبيع بيت بعجمان مشيرف

(للبيع)
|للبيع بيت قديم مبني بعجمان مشيرف بيصلح للاستثمار مساحة 10.000قدم زاوية شارعين عبارة عن ست اقسام البيع على سعر الارض البيت محتاج صيانة جدا مطلوب مليون قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- عجمان
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085812
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