للبيع بيت بالغافية يصلح سكن او استثمار

للبيع بيت بالشارقة الغافية تاني نمرة من شارع قار يصلح للسكن او الاستثمار مساحة 8000 قدم زاوية على براحة مجلس وغرفة طعام ومغاسل وحمامات غرفة ماستر مع صالة ومغاسل وحمام 3 غرف ماستر مع صالة ومطبخ ومطبخ تحضيري ملحق خارجي غرفتين وصالة البيت كله حجر تشطيب سوبر من الداخل والخارج السقف صبه ومعزول مظلة كراج سيارات خارجية تسع 4 سيارات يوجد بقالة دخلها 42 الف درهم البيت مؤجر 80 الف درهم مطلوب مليون درهم نهائي للتواصل 00971562135283