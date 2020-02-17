للبيع بيت بالغافية يصلح سكن او استثمار

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بيت بالشارقة الغافية تاني نمرة من شارع قار يصلح للسكن او الاستثمار مساحة 8000 قدم زاوية على براحة مجلس وغرفة طعام ومغاسل وحمامات غرفة ماستر مع صالة ومغاسل وحمام 3 غرف ماستر مع صالة ومطبخ ومطبخ تحضيري ملحق خارجي غرفتين وصالة البيت كله حجر تشطيب سوبر من الداخل والخارج السقف صبه ومعزول مظلة كراج سيارات خارجية تسع 4 سيارات يوجد بقالة دخلها 42 الف درهم البيت مؤجر 80 الف درهم مطلوب مليون درهم نهائي للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الغافية
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 20/4/2020
رقم الإعلان: 2058214
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بيت بالغافية - في الشارقة الإمارات

للبيع بيت بالغافية

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بيت عربي بالشارقة المرقاب مساحة 5150 قدم 9 غرف ومجلس وكراج مؤجر ب 60 الف درهم مطلوب 850.000 در.
القسم: 

850,000 درهم

17/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager