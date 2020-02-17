للبيع بيت بالغافية يصلح سكن او استثمار

(للبيع)
|للبيع بيت بالشارقة الغافية تاني نمرة من شارع قار يصلح للسكن او الاستثمار مساحة 8000 قدم زاوية على براحة مجلس وغرفة طعام ومغاسل وحمامات غرفة ماستر مع صالة ومغاسل وحمام 3 غرف ماستر مع صالة ومطبخ ومطبخ تحضيري ملحق خارجي غرفتين وصالة البيت كله حجر تشطيب سوبر من الداخل والخارج السقف صبه ومعزول مظلة كراج سيارات خارجية تسع 4 سيارات يوجد بقالة دخلها 42 الف درهم البيت مؤجر 80 الف درهم مطلوب مليون درهم نهائي للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الغافية
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058214
850,000 درهم