للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز

للبيع بيت بالشارقة الغافية علي الشارع العام موقع مميز مساحة 9615 قدم أرضي واول تتكون من 6 غرف نوم و صالتين ومجلس مع غرفة طعام ومطبخ وملحق بة 3 غرف . تكييف ويندو . الفيلا قديمة وتحتاج بعض اعمال الصيانة . غير مؤجرة . تصلح للاستثمار والايجار سكني او تجاري السعر المطلوب مليون 1100000 الف قابل للتفاوض Real Estate 0589073957 0524297621