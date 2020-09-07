(للبيع)
|للبيع بيت بالشارقة الغافية علي الشارع العام موقع مميز مساحة 9615 قدم أرضي واول تتكون من 6 غرف نوم و صالتين ومجلس مع غرفة طعام ومطبخ وملحق بة 3 غرف . تكييف ويندو . الفيلا قديمة وتحتاج بعض اعمال الصيانة . غير مؤجرة . تصلح للاستثمار والايجار سكني او تجاري السعر المطلوب مليون 1100000 الف قابل للتفاوض Real Estate 0589073957 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز- Al ghaphia
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071303
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