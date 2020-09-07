للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بيت بالشارقة الغافية علي الشارع العام موقع مميز مساحة 9615 قدم أرضي واول تتكون من 6 غرف نوم و صالتين ومجلس مع غرفة طعام ومطبخ وملحق بة 3 غرف . تكييف ويندو . الفيلا قديمة وتحتاج بعض اعمال الصيانة . غير مؤجرة . تصلح للاستثمار والايجار سكني او تجاري السعر المطلوب مليون 1100000 الف قابل للتفاوض Real Estate 0589073957 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwal
التليفون: 0589073957

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العنوان: للبيع بيت بالشارقة الغافيةعلي الشارع العام موقع مميز- Al ghaphia
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,100,000 درهم
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071303
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