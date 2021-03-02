للبيع بيت بالحزانة خلف قرية الشعب

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بيت عربي بالشارقة الحزانة خلف قرية الشعب مساحة ارض 6000 قدم مساحة بناء 2300 قدم 3 غرف وصالة مع صالة عائلة مجدد من سنتين تشطيبات داخلية فخمة مطلوب 900.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900,000 درهم
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085809
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