للبيع بيت بالحزانة خلف قرية الشعب

(للبيع)
|للبيع بيت عربي بالشارقة الحزانة خلف قرية الشعب مساحة ارض 6000 قدم مساحة بناء 2300 قدم 3 غرف وصالة مع صالة عائلة مجدد من سنتين تشطيبات داخلية فخمة مطلوب 900.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085809
1,200,000 درهم
1,200,000 درهم
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