للبيع بيت بالجزات

(للبيع)
|للبيع بيت بالشارقة الجزات/ ضاحية الرقة مساحة 10.000 قدم تقريبا على الشارع العام /ينفع تجاري قسم ثلاث غرف وصالة وحمامين ومطبخ وباركن قسم غرفتين وصالة ومطبخ مؤجر 85 الف درهم مطلوب 1.300.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085811
1,200,000 درهم
900,000 درهم
1,200,000 درهم
2,000,000 درهم