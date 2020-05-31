للبيع.بنايه 5 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق هذه البناية تحتوي على : محلين - أستوديو - 20 شقة (غرفتين نوم + صالة + 3 حمامات) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 115092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733