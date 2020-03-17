(للبيع)
|للبيع.بنايه 5 طوابق في مدينة زايد أبوظبى البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - روف البناية تحتوي على : 5 محلات - 4 أستوديوهات - 20 شقة (غرفتين وصالة) مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114498 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056352
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