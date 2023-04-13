للبيع | بنايه تجارية| 3طوابق | 7 محلات | 6 شقق تتكون من البناية من الطابق الأرضي 3 طوابق رووف البناية تحتوي على - 7 محلات تجارية - 6 شقق كل شقة مكونة من (3 غرف وصالة) - استديو في الرووف * مساحة الارض: 3,500 قدم مربع لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 الرقم المرجعى :- 982571 الرقم المرجعى :-982571