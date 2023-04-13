(For Sale)
|للبيع | بنايه تجارية| 3طوابق | 7 محلات | 6 شقق تتكون من البناية من الطابق الأرضي 3 طوابق رووف البناية تحتوي على - 7 محلات تجارية - 6 شقق كل شقة مكونة من (3 غرف وصالة) - استديو في الرووف * مساحة الارض: 3,500 قدم مربع لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 الرقم المرجعى :- 982571 الرقم المرجعى :-982571
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم
|Telephone:
|0503070042
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|Location:
|- المصفح
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Dirham
|Posting Date:
|5/5/2023
|Ad Number:
|2182682
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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1,000 Dirham
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1,000 Dirham
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