للبيع بنايه تجارية 3طوابق 7 محلات 6 شقق

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United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

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Ad Photo: للبيع بنايه تجارية 3طوابق 7 محلات 6 شقق - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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للبيع | بنايه تجارية| 3طوابق | 7 محلات | 6 شقق تتكون من البناية من الطابق الأرضي 3 طوابق رووف البناية تحتوي على - 7 محلات تجارية - 6 شقق كل شقة مكونة من (3 غرف وصالة) - استديو في الرووف * مساحة الارض: 3,500 قدم مربع لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 الرقم المرجعى :- 982571 الرقم المرجعى :-982571
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم
Telephone: 0503070042

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - المصفح
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 1,000 Dirham
Posting Date: 5/5/2023
Ad Number: 2182682
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Price
Posting Date
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13/4/2023
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بناية سكنية 10 طوابق 48 شقة في جزيرة الريم

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13/4/2023
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11/4/2023
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7/4/2023
Ad Photo: بناية 10 طوابق 80 شقة شوروم كبير في شارع المطار - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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(For Sale)

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6/4/2023
Ad Photo: بناية تجارية 4 طوابق زاويتين و3 شوارع في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية تجارية 4 طوابق زاويتين و3 شوارع في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

البنايه تتكون من : طابق أرضي 4 طوابق رووف 4 محلات 4 مكاتب شقه18 مقسمه كالاتي 9 شقق (غرفتين+ ص.
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4/4/2023
Ad Photo: بنايه تجاريه مميزه شارعين 8محلات 16شقة في ال نهيان - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بنايه تجاريه مميزه شارعين 8محلات 16شقة في ال نهيان

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* البناية مكونة من : - طابق ارضي - طابق ميزان - 4 طوابق - رووف - 8 محلات - 4 مكاتب - 16 شقة ( غرفتين.
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4/4/2023
Ad Photo: بنايه 3 طوابق 12 شقة 3 استديو محل في مصفح الشعبية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بنايه 3 طوابق 12 شقة 3 استديو محل في مصفح الشعبية

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية تقع على شارعين مكونة من: -الطابق الأرضي - 3 طوابق - رووف - 12 شقة (غرفتين وصالة) - 3 أستديو .
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4/4/2023
Ad Photo: في شارع خليفة بناية تجارية 3 طوابق 6 محلات تجارية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

في شارع خليفة بناية تجارية 3 طوابق 6 محلات تجارية

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- طابق أرضي - طابق الميزان - 3 طوابق - طابق الرووف - 6 محلات تجارية - مكتب - 32 استديو 32 استدي.
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3/4/2023
Ad Photo: بناية رائعة 4 طوابق 18 شقة 4 محلات في منطقة المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية رائعة 4 طوابق 18 شقة 4 محلات في منطقة المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

تتكون هذه البناية من : - طابق أرضي - 4 طوابق - رووف * إجمالي عدد الشقق: 18 شقة * إجمالي عدد المحلات.
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31/3/2023
Ad Photo: بناية 5 طوابق 8 محلات20 شقة دخل ممتاز في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية 5 طوابق 8 محلات20 شقة دخل ممتاز في الخالدية

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

هذه البناية مكونة من : - طابق ارضي - ميزان - 5 طوابق - رووف - 8 محلات - 20 شقة (غرفتين نوم + صالة) .
Category: 

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29/3/2023
Ad Photo: بناية تجارية مميزة 3طوابق |محلات تجارية |12شقة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية تجارية مميزة 3طوابق |محلات تجارية |12شقة

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية تجارية مميزة 3طوابق |محلات تجارية |12شقة :البناية مكونة من طابق ارضي 3 طوابق رووف البنا.
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1,000 Dirham

28/3/2023
Ad Photo: بناية مميزة 5 طوابق 7 محلات 21 شقة في مصفح الشعبية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية مميزة 5 طوابق 7 محلات 21 شقة في مصفح الشعبية

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية مكونة من:- - طابق ارضي - 5 طوابق - رووف - 7 محلات تجارية - مكتب كبير - 21 شقة مقسمة كالتالي .
Category: 

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27/3/2023
Ad Photo: بنايه تجارية 3طوابق 7 محلات 6 شقق في مصفح - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بنايه تجارية 3طوابق 7 محلات 6 شقق في مصفح

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

تتكون من البناية من:- * الطابق الأرضي * 3 طوابق * رووف - 7 محلات تجارية - 6 شقق كل شقة مكونة من (3.
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25/3/2023
Ad Photo: بناية سكنية 5 طوابق 33 شقة بعائد سنوي في الريف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بناية سكنية 5 طوابق 33 شقة بعائد سنوي في الريف

(For Sale)

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البناية مكونة من : - طابق أرضي - 5 طوابق - 22 شقة (غرفتين نوم + صالة) - 11 شقة (3 غرف نوم و صالة) - .
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25/3/2023
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