للبيع.بنايتين سكنيتين | كل منهما 10 طوابق متكررة | جزيرة الريم أبوظبي بنايتين يتكون كل منهما من : باسمينت - طابق أرضي - 10 طوابق متكررة - طابق رووف كود رقم : RB 2801 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 جزيرة الريم : جزيرة الريم هو تطوير الواجهة البحرية على مستوى العالم تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية ورجال الأعمال. ويجري بناؤه على جزيرة طبيعية الريم،