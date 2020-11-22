(للبيع)
|للبيع .بنايتين سكنيتين | جزيرة الريم أبوظبي بنايتين يتكون كل منهما من : باسمينت - طابق أرضي - 10 طوابق متكررة - طابق رووف كود رقم : RB 2801 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 جزيرة الريم : هو تطوير الواجهة البحرية على مستوى العالم تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية ورجال الأعمال. ويجري بناؤه على جزيرة طبيعية الريم،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073441
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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