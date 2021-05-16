(للبيع)
|للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين باسمينت - طابق أرضي - 6 طوابق - طابق رووف مساحة الأرض : 47,289 قدم مربع كود قم : WB 965347 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 ،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093939
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