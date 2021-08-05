للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | بموقع مميز | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | بموقع مميز | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين باسمينت - طابق أرضي - 6 طوابق - طابق رووف مساحة الأرض : 47,289 قدم مربع كود رقم : WB 965347 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2021
رقم الإعلان: 2101767
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