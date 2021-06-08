(للبيع)
|للبيع.بنايتين تجاريتين | موقع مميز | جزيرة الريم أبوظبي بنايتين يتكون كل منهما من : باسمينت - طابق أرضي - 10 طوابق متكررة - طابق رووف كود رقم : WB 978717 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|00506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096338
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