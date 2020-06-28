للبيع | بناية 9 طوابق على شارعين | منطقة النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع | بناية 9 طوابق على شارعين | منطقة النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | بناية 9 طوابق على شارعين | منطقة النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين مكونة من : طابق باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 9 طوابق كود رقم : RB 114104 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/6/2020
رقم الإعلان: 2061725
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