للبيع.بناية 9 طوابق تصريح 21 طابق في النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 9 طوابق البناية عليها تصريح 21 طابق مساحة الأرض : 40,00 قدم مربع كود رقم : RB 114012 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733