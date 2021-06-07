للبيع .بناية | 8 طوابق | 52 شقة | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 10 محلات تجارية - 4 مكتب 52 وحدة سكنية مقسمة كالاتي : 16 شقة : غرفة - صالة 16 شقة : غرفتين - صالة 16 شقة : 3 غرف - صالة 3 بنتاهاوس فخم : 4 غرف - صالة 1 بنتاهاوس : 3 غرف - صالة كود رقم : WB 977404 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733