(للبيع)
|للبيع .بناية | 7 طوابق | 28 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي البناية تقع على شارع رئيسي مكونة من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 7 طوابق - رووف البناية تحتوي على : مواقف سيارة - شوروم - 4 مكاتب - 28 شقة ( غرفتين نوم + صالة ) - مصلى كود رقم : WB 965282 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099819
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