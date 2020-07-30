(للبيع)
|للبيع | بناية 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق - طابق رووف مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114925 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على مشارف إمارة ابوظبي، ويعتبر السكن في مدينة محمد بن زايد الخيار الأفضل لدى الكثير من الناس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064058
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