(للبيع)
|للبيع.بناية 7 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع على شارع رئيسي ومكونة من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 7 طوابق - طابق روف البناية تحتوي على : مواقف سيارة - شوروم -4 مكاتب - مصلى - 28 شقق (غرفتين نوم + صالة) كود رقم : RB 9708 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053106
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