للبيع.بناية 7 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع على شارع رئيسي ومكونة من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 7 طوابق - طابق روف البناية تحتوي على : مواقف سيارة - شوروم -4 مكاتب - مصلى - 28 شقق (غرفتين نوم + صالة) كود رقم : RB 9708 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733