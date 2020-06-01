للبيع | بناية 7 طوابق على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع علي شارع رئيسي مكونة من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 7 طوابق - طابق روف البناية تحتوي على : - مواقف سيارة - شوروم - 4 مكاتب - مصلى 28 شقق : غرفتين نوم - صالة كود رقم : RB 9708 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733