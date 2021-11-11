(للبيع)
|للبيع.بناية | 7 طوابق | على زاويتين و 3 شوارع | المصفح أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي مكون من : 5 محلات ميزان يتكون من : 4 مكاتب 7 طوابق كل طابق يتكون من : 4 شقق كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ رووف كود رقم : WB 979079 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110915
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