للبيع. بناية 5 طوابق | 7 محلات | 21 شقة | المصفح أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 7 محلات تجارية - مكتب - 21 شقة مقسمة كالتالي : 10 شقق : غرفتين - صالة 10 شقق : 3 غرف - صالة الرووف شقة : غرفة - صالة كود رقم : WB 975252 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733