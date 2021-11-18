(للبيع)
|للبيع .بناية 5 طوابق | 20 شقة | الخالدية أبوظبي بناية تطل على زاويتين و 3 شوارع البناية مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق البناية تحتوي على : 8 محلات - 20 شقة كل شقة مكونة من ( غرفتين نوم + صالة) كود رقم : WB 965363 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111835
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