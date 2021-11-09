للبيع .بناية 5 طوابق | 20 شقة | الخالدية أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - طابق ميزانين - 5 طوابق كل طابق مكون من 4 شقق كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة الرووف إجمالي عدد الشقق : 20 شقة مكونة من ( غرفتين + صالة ) إجمالي عدد المحلات : 5 محلات مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB 965204 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733