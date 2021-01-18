للبيع.بناية | 5 طوابق | 11 محل | 22 شقة | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 11 محل ميزان : 4 مكاتب 5 طوابق تحتوي على 20 شقة : غرفتين - صالة الرووف شقتين : غرفتين - صالة كود رقم : RB 114066 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733