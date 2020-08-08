للبيع | بناية 5 طوابق مع محلات وطابق ميزانين | الخادية أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي : 11 محل ميزان : 4 مكاتب 5 طوابق تحتوي على 20 شقة : غرفتين - صالة الرووف : شقتين ( غرفتين و صالة ) كود رقم : RB 114066 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733