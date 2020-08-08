للبيع | بناية 5 طوابق مع طابق ميزان مجددة بالكامل | النادي السياحي أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | بناية 5 طوابق مع طابق ميزان مجددة بالكامل | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | بناية 5 طوابق مع طابق ميزان مجددة بالكامل | النادي السياحي أبوظبي هذه البناية مكونة : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق هذه البناية مجددة بالكامل مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 3009 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم رخصة السيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064485
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