(للبيع)
|للبيع | بناية 5 طوابق | معسكر آل نهيان أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 22 شقة : غرفة نوم - صالة 10 شقق : غرفتين نوم - صالة شقة : 4 غرف نوم - صالة كود رقم : CB 6676 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060783
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