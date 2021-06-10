للبيع .بناية 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة : طابق أرضي - 5 طوابق البناية تحتوي على : معرض كبير شقة : غرفة - صالة شقة : غرفتين - صالة مساحة الارض: 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 965331 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733